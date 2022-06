Börse in Frankfurt : Dax nimmt Kurs auf 14.500 Punkte

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag robust gezeigt. Angetrieben von zyklischen Aktien und Technologiewerten ging der Dax 1,01 Prozent höher bei 14.485,17 Punkten aus dem Handel. Der MDax legte um 1,63 Prozent auf 30.234,24 Zähler zu.

In New York holte der Dow Jones Industrial seine frühen Verluste auf, während die Nasdaq-Indizes klar ins Plus vorrückten. Dies half am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht auch hierzulande den Technologiewerten.