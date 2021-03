Börse in Frankfurt : Dax nimmt Anlauf auf weiteren Rekord

Frankfurt/Main Nach der Kursrally der vergangenen Woche ist die Frankfurter Aktienbörse weiter in Rekordlaune. Doch angesichts der Coronavirus-Infektionszahlen warnen Experten vor Rückschlägen.

In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. In der abgelaufenen Woche hatte er damit über 4 Prozent zugelegt.