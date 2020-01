Börse in Frankfurt : Dax nähert sich seinem Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag weiter von den Sorgen um den US-Konflikt mit dem Iran gelöst. Am Nachmittag rückte der Dax um 1,19 Prozent auf 13.479,28 Punkte vor.

Damit fehlen ihm nur noch etwas mehr als 100 Punkte zu Bestmarke von 13.596 Zählern aus dem Januar 2018. Die Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten scheint zunächst gebannt.

Andere Indizes folgten dem Dax am Donnerstag nach oben. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,52 Prozent auf 28.526,57 Punkte, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte um 0,59 Prozent auf 3794,76 Zähler zu. In New York steuert der Dow Jones Industrial mit einer Annäherung an die 29.000 Punkte auf einen neuen Rekord zu.

Die Aktien des IT-Dienstleisters Cancom sackten als MDax-Schlusslicht ab, weil der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk wegen unterschiedlicher strategischer Auffassungen seinen Hut nimmt. Mit einem Minus von zuletzt 5,6 Prozent ließ der Druck aber im Tagesverlauf etwas nach.

Im MDax stiegen die Aktien von Evotec um 4,4 Prozent, weil der Wirkstoffforscher seine strategische Allianz mit Bayer im Bereich der Frauengesundheit erweitert. Die Commerzbank empfiehlt die Biotech-Aktie von Morphosys zum Kauf, sie stieg um fast 5 Prozent auf ein Hoch seit der Jahrtausendwende. Bei Aixtron war es das Bankhaus Lampe, das zum Kauf rät: Die Aktien kletterten um mehr als 5 Prozent.

Im Dax avancierten Lufthansa mit einem Plus um fast 4 Prozent zum Spitzenreiter, nachdem sie im Zuge des Iran-Konflikts zuvor unter einem befürchteten Anstieg der Treibstoffkosten gelitten hatten.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage hat sich der Euro stabilisiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1114 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1115 Dollar festgesetzt.