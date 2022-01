Börse in Frankfurt : Dax nach starkem Jahresauftakt weiter im Aufwind

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am zweiten Handelstag des Jahres 2022 ist bei den Anlegern weiter Optimismus spürbar. Der Dax knüpfte am Dienstag mit einem Anstieg um 0,82 Prozent auf 16.152,61 Punkte an seine Vortagsgewinne an.

Der Leitindex schaffte es sogar kurz über die Marke von 16.200 Punkten und näherte sich so seinem bisherigen Rekord von 16.290 Zählern. Seit dem Dezember-Tief kurz vor Weihnachten hat er wieder mehr als 1000 Punkte gutgemacht.

Die gute Stimmung der Anleger war vor allem an den zyklischen Aktien, die den Dax prägen, aber auch der Reisebranche messbar. Börsianer sahen dies im Zusammenhang mit der Hoffnung, dass Infektionen mit der Coronavirus-Variante Omikron eher milde verlaufen und die Konjunktur so nicht stärker in Mitleidenschaft ziehen gezogen werden dürfte.

Im Vergleich zum deutlichen Dax-Anstieg klaffte jedoch eine gewisse Lücke, was die Entwicklung der Werte in der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe betrifft. Während der MDax im Vergleich nur relativ leicht um 0,11 Prozent auf 35.526,21 Zähler zulegte, fiel der SDax mit einem Verlust von mehr als einem Prozent negativ auf.

(dpa)