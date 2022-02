Börse : Dax nach Sanktionen gegen Russland sehr schwach

Frankfurt/Main Die verschärften Sanktionen gegen Russland haben den Dax am Montag erneut auf Talfahrt geschickt.

Der deutsche Leitindex büßte zur Mittagszeit 2,31 Prozent auf 14.229,58 Punkte ein. Am Freitag hatte er sich wegen einer sehr vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine noch kräftig erholt, nachdem er am Donnerstag wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine bis auf fast 13.800 Zähler eingebrochen war.

Dass die Bundesregierung sich außerdem nun ebenfalls an den Waffenlieferungen in die Ukraine beteiligt und auch die Bundeswehr besser ausstatten will und dafür 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben zur Verfügung stellt, ließ Aktien von Rüstungsunternehmen weiter hochschnellen. Rheinmetall gewannen im MDax knapp 31 Prozent, die Papiere des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt schnellten um gut 50 Prozent in die Höhe. Zudem zogen die Papiere des Anbieters von Sicherheitssoftware Secunet mit plus 15,7 Prozent weiter an .