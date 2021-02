Börse in Frankfurt : Dax nach Rekord noch moderat im Plus

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt sind am Montag einige Rekorde gepurzelt. Sowohl der Leitindex Dax als auch der Index der mittelgroßen Werte MDax und der Nebenwerteindex SDax erreichten im frühen Handel Höchststände.

Der Dax lag zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 14.086,40 Punkten, nachdem er bei gut 14.169 Zählern eine Bestmarke erreicht hatte. Der MDax legte um 0,33 Prozent auf 32.508,97 Punkte zu, der SDax stieg um 0,7 Prozent. Beim Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche.

Für Furore sorgte der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor. Der Chipentwickler einigte sich mit dem japanischen Elektronikkonzern Renesas auf eine Übernahme. Wie bereits am Sonntag in Aussicht gestellt, will Renesas je Dialog-Aktie 67,50 Euro bezahlen. Am Montag schnellten die Papiere entsprechend um 16,50 Prozent auf 65,38 Euro in die Höhe. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.