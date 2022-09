Börse in Frankfurt : Dax nach EZB-Zinserhöhung fast im Plus

Frankfurt/Main Die größte Zinserhöhung in der Geschichte der gemeinsamen Euro-Währung und Aussagen von Währungshütern haben die Anleger am Donnerstag nur kurz erschreckt. Mit Rückenwind der steigenden US-Börsen glich der Dax seine zeitweise deutlichen Verluste fast wieder aus.

ProSiebenSat.1 verliert

Moderate Gewinne in Paris und London

Auf europäischer Bühne schaffte es der EuroStoxx am Ende mit 0,3 Prozent ins Plus auf 3512,38 Punkte. Regional standen sowohl in Paris als auch an der Londoner Börse moderate Gewinne auf der Kurstafel. In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zuletzt mit fast einem halben Prozent im Plus.