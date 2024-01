Börse in Frankfurt Dax nach EZB-Zinsentscheidung gut behauptet

Für den Aktienkurs des Konkurrenten Puma war derweil keine Stabilisierung in Sicht. Nachdem die Papiere am Vortag wegen eines enttäuschenden Zwischenberichts um zehn Prozent eingebrochen waren, ging es am Donnerstag um 2,1 Prozent bergab. Die Analysten von Jefferies, Oddo BHF und Societe Generale reagierten jeweils mit Abstufungen.