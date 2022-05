Börse in Frankfurt : Dax nach Durststrecke vor Wochengewinn

Frankfurt/Main Im Dax deutet alles auf einen positiven Wochenabschluss hin. Den Absturz bis auf 13.380 Punkte am Montag hat er bereits wieder ausgebügelt, am Freitag lässt er nun Gewinne folgen.

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es am Freitag „Stabilisierungen in allen Assetklassen“, auch bei den Kryptowährungen. Eine mehrwöchige Verluststrecke des Dax könnte damit nun enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit etwas mehr als einem Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April eingefahren, darauf folgten dann fünf schwache Wochen.