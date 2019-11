Börse in Frankfurt : Dax nach Anstieg über 13.000 Punkte wenig verändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main Nach der fulminanten Kurs-Rally der vergangenen Wochen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Pause eingelegt.

Der Dax, der seit Anfang Oktober um mehr als zehn Prozent geklettert war, bewegte sich den ganzen Tag über kaum von der Stelle und schloss mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 13.148,50 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,15 Prozent auf 26.872,81 Zähler nach.

Am Vortag war der Dax erstmal seit Juni 2018 über 13.000 Punkte gestiegen. Daraufhin hätten die Börsianer am Dienstag erst einmal „tief durchgeatmet“, so Analyst Timo Emden von Emden Research.