Börse in Frankfurt : Dax mit moderaten Gewinnen nach Vortagesrally

Frankfurt/Main Der Dax hat nach seiner jüngsten Rally am Mittwoch weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,34 Prozent auf 12.533,34 Punkte.

Auch teils enttäuschende Quartalszahlen in der Berichtssaison konnten der erwartungsfrohen Stimmung keinen Abbruch tun. So setzten eine schwächere Nachfrage der wichtigen Autobranche und der harte Wettbewerb dem Kunststoffspezialisten Covestro zu. Allerdings brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nicht so stark ein wie befürchtet und der Jahresausblick wurde bestätigt. Damit gewann die Covestro-Aktie an der Dax-Spitze 3,4 Prozent.