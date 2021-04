Börse in Frankfurt : Dax mit moderatem Gewinn nach robusten Industriedaten

Frankfurt/Main Erfreuliche Industriedaten aus Deutschland haben den hiesigen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Die Aussicht auf eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik trug ihr Übriges bei.

Der Leitindex Dax rettete nach zwischenzeitlichen Verlusten ein Plus von 0,17 Prozent auf 15.202,68 Punkte ins Ziel. Das Rekordhoch von etwas mehr als 15.300 Punkten bleibt damit in Reichweite. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,45 Prozent auf 32.632,03 Punkte hoch.

An der MDax-Spitze setzten die Aktien von Puma ihre Erholung fort und schlossen gut vier Prozent im Plus. Trotz Lockdowns in Europa und starker Marktschwankungen in China dürfte der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern zuletzt kräftig gewachsen sein. Im Dax griffen die Anleger auch bei den Anteilscheinen des Wettbewerbers Adidas zu, die um mehr als zwei Prozent stiegen.