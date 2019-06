Börse in Frankfurt : Dax mit leichtem Dämpfer - Handelsstreit im Blick

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Montag weitgehend behaupten können, während Aktien aus der zweiten und dritten Reihe größere Verluste verbuchten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,08 Prozent niedriger bei 11 717,65 Punkten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Infineon mit einem Kursabschlag von 9,2 Prozent am Dax-Ende. Infineon will für umgerechnet rund 9 Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor erwerben. Händler monierten den hohen Kaufpreis.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,25 Prozent am Freitag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 144,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,01 Prozent auf 168,55 Punkte zu. Ein Euro kostete zuletzt 1,1194 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1151 (Donnerstag: 1,1134) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8968 (0,8982) Euro gekostet.