Börse in Frankfurt Dax mit kleinem Tages - und Wochenplus

Powell hatte im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen gelassen, wurde aber nicht konkreter. „Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben“, sagte er am Freitag in Jackson Hole. Anleger taten sich in ersten Reaktionen schwer mit der Interpretation der Aussagen. Klare Erkenntnisse konnten sie nicht daraus ziehen.