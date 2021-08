Börse in Frankfurt : Dax mit Gewinnen - US-Notenbank beruhigt die Anleger

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Beruhigende Signale zur US-Geldpolitik haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag gestützt. Die wichtigsten Indizes verzeichneten damit zum Wochenschluss Gewinne.

Der Dax legte um 0,37 Prozent auf 15.851,75 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von 0,28 Prozent. Das Rekordhoch von Mitte August bei gut 16 030 Zählern bleibt in Reichweite. Der MDax stieg am Freitag um 0,48 Prozent auf 36.127,19 Punkte.