Börse in Frankfurt : Dax macht weiter Boden gut

Frankfurt/Main Gewinne an den asiatischen Börsen und positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China haben dem deutschen Aktienmarkt einen weiteren Schub nach oben gegeben.

Die Aktien von Adidas fielen am Dax-Ende um 2,7 Prozent. Allerdings hatten sie seit Anfang Januar in der Spitze um mehr als 50 Prozent zugelegt und Anfang August ein Rekordhoch erreicht. Spitzenreiter im Dax mit einem Plus von 2,6 Prozent waren die Anteilsscheine der Merck KGaA. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern steigerte dank gut laufender Pharma- und Laborgeschäfte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um fast ein Viertel. Die Umsätze zogen um knapp 7 Prozent an. Analysten hatten mit weniger gerechnet.