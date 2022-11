Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwoch moderat zugelegt. Dabei blieb der deutsche Leitindex jedoch in der engen Handelsspanne, in der er sich seit Mitte des Monats bewegt.

Einen Ausbruch daraus brachten auch Inflationsdaten aus der Eurozone nicht, die besser ausfielen als erwartet. Sie hatten allenfalls einen stützenden Effekt. Nun wird mit großem Interesse eine Rede des US-Notenbankpräsidenten erwartet.

Der Dax stieg zur Mittagszeit um 0,37 Prozent auf 14.408,84 Punkte, im Monatsverlauf hat er damit 8,7 Prozent hinzugewonnen. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,65 Prozent auf 25.522,38 Zähler vor.

Unter den Branchen in Europa wurden Autowerte favorisiert, was sich auch im Dax widerspiegelte. BMW, VW, Mercedes und auch die VW-Holdinggesellschaft Porsche SE versammelten sich unter den Spitzenwerten und legten zwischen 1,5 und 2,3 Prozent zu.

(dpa)