Börse in Frankfurt Dax leicht im Plus vor US-Leitzinsentscheidung

Frankfurt/Main · Vor der Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten am Abend bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter vorsichtig. Nach drei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax aber wieder leicht zu.

20.09.2023, 09:25 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Erwartet wird dennoch, dass sich der Leitindex, wie in den Wochen zuvor, nur in einer recht engen Spanne bewegen wird. In den ersten Börsenminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 15.722,73 Punkte. Seit Wochen schon befindet er sich im Bereich zwischen 15.500 bis etwa 16.000 Punkten, und laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets ist zu befürchten, dass die Lethargie auch nach den Ergebnissen der US-Notenbank-Sitzung andauern wird. Der MDax gewann 0,64 Prozent auf 27.076,45 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,15 Prozent auf 4248,86 Punkte vor. © dpa-infocom, dpa:230919-99-247088/8

(dpa)