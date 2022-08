Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus nach US-Erzeugerpreisen

Dax leicht im Plus nach US-Erzeugerpreisen

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag auf weitere Konjunkturdaten aus den USA nur wenig reagiert und freundlich tendiert. Der Dax notierte zuletzt 0,28 Prozent höher bei 13.739,27 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 0,73 Prozent auf 28.021,42 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,3 Prozent an.

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,8 Prozent zu.

Die zunächst schwächelnden Aktien von Siemens drehten am frühen Nachmittag ins Plus und gewannen zuletzt 1,5 Prozent. Die hohen Abschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy sowie weitere Belastungen im Zusammenhang mit Russland brockten dem Technologiekonzern im dritten Geschäftsquartal erstmals seit zwölf Jahren wieder einen Verlust ein. Siemens senkte daher auch sein Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr.