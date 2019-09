Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus - Anleger warten auf EZB

Dax leicht im Plus - Anleger warten auf EZB

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen.

Frankfurt/Main Der Dax hat am frühen Dienstagnachmittag an seine Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der deutsche Leitindex rückte um 0,25 Prozent auf 12.256,57 Punkte vor.

Vor allem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag wirft ihre Schatten voraus. Im Juli hatte Präsident Mario Draghi die Erwartungen angefacht, dass es neue geldpolitische Lockerungen geben könnte. Inzwischen gehen Ökonomen davon aus, dass der Strafzins für Banken weiter erhöht wird. In den USA entscheidet die Fed in der nächsten Woche über ihre weitere Geldpolitik.