Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Dem deutschen Aktienmarkt fehlt weiter der Schwung. Der Dax notierte heute in der ersten Handelsstunde mit minus 0,20 Prozent auf 12.809,53 Punkten. Im Fokus stehen die Berichtssaison mit Zahlen der Deutschen Bank und BASF sowie die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Der MDax rückte um 0,19 Prozent auf 26.799,74 Punkte vor, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 in dieser prozentualen Größenordnung nachgab.

Anleger hofften zudem auf eine weitere Konjunkturspritze seitens der US-Regierung, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Streit der Demokraten und der Regierung um das Corona-Hilfspaket setze sich jedoch fort, es sei keine schnelle Einigung in Sicht. Sollten in naher Zukunft keine anderen positiven Impulse folgen, könnten die Investoren am Aktienmarkt bald die Geduld verlieren.