Börse in Frankfurt Dax leicht im Minus - Anleger warten auf US-Inflationszahlen

Im MDax schnellten die Aktien von Delivery Hero um gut 26 Prozent hoch. Der Essenlieferdienst verkauft das Foodpanda-Geschäft in Taiwan an den Konkurrenten Uber, der sich zudem mit knapp drei Prozent an Delivery Hero beteiligen wird. Die Aktionäre freuten sich über einen großen Schwung an zufließender Liquidität. Fraport wurde mit 5,6 Prozent zum zweitgrößten Indexgewinner. Laut der JPMorgan-Expertin Elodie Rall lag dies daran, dass für 2025 eine Erhöhung der Start- und Landegebühren in Aussicht gestellt wurde. Der Windanlagenbauer Nordex überzeugte mit operativ schwarzen Zahlen, die Aktien legten um 4,1 Prozent zu.