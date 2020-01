Börse in Frankfurt : Dax leicht erholt - Apple hilft, Virus bleibt Thema

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch recht gelassen mit den Risiken des sich weiter verbreitenden Coronavirus umgegangen.

Der Dax stand gegen Mittag mit 0,06 Prozent im Plus bei 13.331,04 Punkten, während es in der zweiten Börsenreihe für den MDax um 0,52 Prozent nach oben ging auf 28.501,53 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx legte um 0,25 Prozent zu.

In den USA setzt Apple in der anlaufenden Berichtssaison den nächsten positiven Impuls. Der iPhone-Hersteller hat mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen. Am Mittwoch sorgte dies für steigende Kurse bei Technologiewerten, darunter jene der Chipkonzerne Infineon und Dialog Semiconductor mit Anstiegen von 1,6 und 1,4 Prozent.