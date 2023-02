Börse in Frankfurt : Dax legt zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch der starken US-Börse an der New Yorker Wall Street gefolgt und mit Gewinnen gestartet. Anleger nahmen erleichtert die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf.

Dieser hatte gesagt, der Prozess der sinkenden Inflation habe begonnen, sei aber noch in einem „sehr frühen Stadium“. Weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern.

Kurz nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dax um 0,77 Prozent auf 15.439,22 Punkte. Damit ist das Jahreshoch von rund 15.520 Punkten vom Donnerstag in Sicht. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,63 Prozent auf 29.361,78 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,64 Prozent auf 4236,32 Zähler.

