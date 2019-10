Börse in Frankfurt : Dax legt zu

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Dank neuer Hoffnung im Handelsstreit hat der Dax seinen jüngsten Rückschlag wieder wett gemacht. Der am Vortag noch um 1 Prozent gefallene deutsche Leitindex setzte sich ins Plus ab. Zuletzt gewann er 1,05 Prozent auf 12.096,09 Punkte.

Mit 12.165 Zählern erreichte er in der Spitze sogar ein Hoch seit einer Woche. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, schaffte es am Mittwoch mit 0,32 Prozent auf 25.255,32 Punkte nur etwas zögerlicher ins Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,84 Prozent auf 3461,45 Punkte.