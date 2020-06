Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Robuste Konjunkturdaten aus Europa stützen

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag den Kursgewinnen aus Übersee angeschlossen. Der Dax zog im frühen Handel um 1,73 Prozent auf 12.475,10 Zähler an und überwand damit wieder die Hürde bei 12.400 Punkten.

In der zweiten Reihe waren die Anteilsscheine des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter Compugroup Schlusslicht im MDax. Das Unternehmen besorgte sich zur Finanzierung weiteren Wachstums frisches Geld am Aktienmarkt. Der Abschlag von etwas mehr als 7 Prozent auf den Schlusskurs am Vortag kam dabei nicht gut an. Die Anteilsscheine verloren nun 4 Prozent.