Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Positive Vorgaben aus Übersee

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt legt auch am Dienstag zu. Zuletzt verzeichnete der Leitindex Dax ein Plus von gut zwei Prozent auf 12.948,30 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,55 Prozent hoch auf 27.597,63 Punkte.

Als Stütze gelten positive Vorgaben aus Übersee. In New York hatte der Dow Jones Industrial - anders als die Nasdaq-Indizes mit den zuletzt eher etwas gemiedenen Technologiewerten - am Vorabend seine Gewinne ausgebaut. Die gute Stimmung schwappte dann nach Asien und nun auch nach Europa über.