Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Deutsche Bank überzeugt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Vor mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed hat der Dax zur Wochenmitte wieder die Marke von 15.300 Punkten in Angriff genommen.

Mit einem Plus von 0,43 Prozent rückte der Leitindex in der ersten Handelsstunde auf 15.300,43 Punkte vor. Die Quartalszahlen der Deutschen Bank überzeugten die Anleger. In der Vorwoche hatte der Dax mit 15.501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht.