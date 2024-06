Börse in Frankfurt Dax legt zu - Anleger erwarten EZB-Zinssenkung

Nemetschek kamen im MDax auf ein Plus von 4,8 Prozent. In New York zogen die Aktien des Konkurrenten Autodesk deutlich an wegen eines überzeugenden Quartalsberichts, der am Freitag nach US-Börsenschluss bekanntgegeben worden war. Im Nebenwertebereich fiel außerdem das frühere SDax-Mitglied New Work mit einem Kurssprung um 10,2 Prozent auf. Mit einem Angebot des Großaktionärs Burda Digital sollen die Aktien bald von der Börsenbildfläche verschwinden. Den Aktionären werden dafür 66,25 je Aktie in bar geboten. Mit 66,00 Euro näherte sich der Kurs diesem Angebotsniveau.