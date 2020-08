Börse in Frankfurt : Dax legt wieder zu - Industrie erholt sich

Frankfurt/Main Dank robuster Konjunkturdaten hat der Dax am Mittwoch seine Vortagesverluste wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex schloss 0,74 Prozent höher bei 12.977,33 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,33 Prozent auf 27.402,47 Punkte zu.

Trotz des neuerlichen Versuchs des Dax, sich aus seiner engen Handelsspanne zu befreien, bewerten Marktbeobachter das Potenzial für begrenzt. Während es an den US-Börsen Rekorde zu beklatschen gebe, herrsche in Deutschland Sommerpause, schrieb etwa Marktexperte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Stanzl sieht den Leitindex zudem aus technischer Sicht angeschlagen, nachdem dieser mehrfach daran scheiterte, die Marke von 13.000 Punkten nachhaltig zurückzuerobern.

Klares Schlusslicht unter den 30 Dax-Konzernen waren die RWE-Aktien mit einem Minus von 4,6 Prozent auf 32,67 Euro. Der Stromkonzern hatte per Kapitalerhöhung zwei Milliarden Euro brutto eingenommen, um so seine zugleich höher gesteckten Investitionsziele zu finanzieren. Die neuen Aktien waren zu 32,55 Euro je Stück verkauft worden. Von Anlegern werden Kapitalerhöhungen in der Regel nicht gern gesehen, da der Gewinn dann zukünftig durch eine noch höhere Anzahl an Aktien geteilt werden muss.