Börse in Frankfurt Dax legt vor US-Arbeitsmarktdaten zu

Der MDax legte am Freitag zuletzt 0,50 Prozent auf 25.299,04 Punkte zu und für den EuroStoxx ging es um 0,6 Prozent nach oben. In New York zeichnete sich für die Leitindizes eine zumindest stabile Eröffnung ab. Gespannt wird dort zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hatten.