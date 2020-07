Börse in Frankfurt : Dax legt starken Wochenauftakt hin

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt ist dank ermutigender Anzeichen für die anlaufende Saison der Quartalsberichte weiter nach oben gegangen.

Im MDax gab es von Evonik Positives zum zweiten Quartal. In der „Rheinischen Post“ sendete Chef Christian Kullmann ein starkes Signal, dass die Krise den Spezialchemiekonzern nicht so hart getroffen hat wie befürchtet. Die Papiere rückten um 3,3 Prozent vor. Auf erste Eckdaten des Staplerherstellers Kion reagierte der Kurs mit einem Plus von gut 6 Prozent.

Der EuroStoxx 50 stieg am Montag um 1,63 Prozent auf 3350,00 Punkte. Der Cac 40 in Paris verbuchte ein Plus von 1,73 Prozent, der FTSE 100 in London gewann 1,33 Prozent. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit 1,6 Prozent im Plus.