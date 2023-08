Börse in Frankfurt Dax legt leicht zu

Relativ wenig Bewegung gab es auch an den anderen europäischen Leitbörsen. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,15 Prozent auf 4266,67 Punkte. Der Pariser Cac 40 legte um 0,08 Prozent zu. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,68 Prozent aufwärts. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,45 Prozent im Plus.