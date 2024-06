Börse in Frankfurt Dax lässt 18.000 Punkte deutlich hinter sich

Im MDax sprangen die Papiere von Evotec mit plus 13,9 Prozent an die Index-Spitze, und auch Aurubis legten am Nachmittag deutlich zu. Beide Aktien wurden von vagen Übernahmefantasien angetrieben. Evotec hat Insidern zufolge nach dem starken Kursverfall seit Jahresbeginn das Interesse von Finanzinvestoren auf sich gezogen.