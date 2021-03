Börse in Frankfurt : Dax lässt 14 000 Punkte klar hinter sich - Rekord im Visier

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Mit Rückenwind von den US-Börsen hat es der Dax am Montag wieder klar über 14.000 Punkte geschafft.

Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag 1,09 Prozent höher bei 14.071,83 Punkten. Damit machte er nicht nur den Rückschlag vom vergangenen Freitag mehr als wett - er nahm auch wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 14.197 Punkten vom Mittwoch. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montag 0,35 Prozent auf 30.824,28 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,80 Prozent auf 3698,84 Zähler vor.

Zu den Favoriten der Anleger zählten Aktien von Banken: Deutsche Bank verteuerten sich an der Dax-Spitze um fast viereinhalb Prozent und erreichten zeitweise den höchsten Stand seit August 2018. Im MDax ging es für Spitzenreiter Commerzbank um mehr als fünf Prozent hoch. JPMorgan-Marktstratege Mislav Matejka setzt in einer aktuellen Strategiestudie auf einen weiteren Anstieg der Anleiherenditen, der sich günstig auf die Erträge von Finanzkonzernen auswirkt.

Für Aufsehen sorgte eine Mitteilung der Deutschen Börse vom Wochenende, in der sie ihre Entscheidung für Veränderungen im SDax korrigierte. Dort kommt es zu größeren Änderungen als zunächst geplant. So gibt es mit der SGL Carbon einen weiteren Aufsteiger, raus fällt im Gegenzug die Deutsche Beteiligungs AG. SGL-Papiere legten daraufhin um über drei Prozent zu. Die Titel der Deutsche Beteiligung trotzten dem nun verkündeten Abstieg mit einem Plus von 1,3 Prozent.