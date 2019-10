Börse in Frankfurt : Dax lässt 12.000 Punkte weit hinter sich

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax hat am Montag seine vor dem Wochenende begonnene Erholung fortgesetzt. Von schwachen Daten zu heimischen Industrieaufträgen ließ sich der deutsche Leitindex kaum beeindrucken.

Er baute im Handelsverlauf seine Gewinne aus und schloss 0,70 Prozent fester bei 12.097,43 Punkten. Damit stieg er weiter über die runde Marke von 12.000 Punkten, die er schon am Freitag zurückerobert hatte. Für den MDax, im dem sich die mittelgroßen deutschen börsennotierten Unternehmen versammeln, ging es am Montag letztlich um 0,32 Prozent auf 25.615,96 Punkte hoch.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 3471,24 Punkten. Für die nationalen Indizes in Paris und London ging es in einer ähnlichen Größenordnung bergauf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte derweil bis zum europäischen Handelsende seine moderaten Verluste wettmachen.