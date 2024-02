Börse in Frankfurt Dax krönt Wochenausklang mit Rekordhoch

Auch Europas Börsen ging es noch etwas weiter aufwärts. Die Börsen in Paris und London verbuchten moderate Gewinne. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone baute sein Plus auf dem höchsten Niveau seit 2000 aus und legte um 0,35 Prozent auf 4872,57 Zähler zu. An der Wall Street setzte sich die Rekordrally mit neuen Bestmarken im Dow Jones Industrial, S&P 500 und dem technologielastigen Nasdaq 100 fort.