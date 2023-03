Börse in Frankfurt Dax kommt zum Quartalsende dem Jahreshoch immer näher

Frankfurt/Main · Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Ende einer Erholungswoche für die Anlegerinnen und Anleger auch am Freitag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Dax stand am Nachmittag mit 0,55 Prozent klar im Plus bei 15.607,65 Zählern.

31.03.2023, 15:49 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit hatten sich bereits in den vergangenen Tagen beruhigt. Vor dem Wochenende schoben nun unerwartet gute Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA die Lust auf Aktien weiter an. Auch in den hinteren Börsenreihen griffen die Anleger vor dem Wochenende weiter zu. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg 0,60 Prozent auf 27.623,69 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,47 Prozent auf 4305,50 Zähler. Der Euro gab etwas nach und notierte am Nachmittag bei 1,0888 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0886 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9186 Euro gekostet. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gesunken. Die Umlaufrendite stieg dabei von 2,33 Prozent am Vortag auf 2,39 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 125,79 Punkte. Der Bund-Future notierte mit plus 0,01 Prozent bei 135,39 Zählern nahezu unverändert. © dpa-infocom, dpa:230331-99-158067/5

(dpa)