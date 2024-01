Börse in Frankfurt Dax kommt vor US-Inflationsdaten nicht weiter

Beim Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich die Bewegung mit plus 0,04 Prozent auf 4468,98 Punkte ebenso in Grenzen wie in Paris, wo der Cac 40 prozentual fast unverändert schloss. In London ging es für den FTSE 100 um 0,42 Prozent abwärts. In New York standen der Dow Jones Industrial und die Nasdaq-Indizes zum europäischen Börsenschluss etwas höher.