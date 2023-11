Börse in Frankfurt Dax knapp im Plus - Warten auf Inflationsdaten

Auf europäischer Bühne schloss der Leitindex EuroStoxx 0,2 Prozent tiefer bei 4348,02 Punkten. Leichte Verluste gab es dabei an den Länderbörsen in Paris und London. In New York allerdings verbuchten die wichtigsten Indizes Gewinne. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger freuen sich die Anleger an der Wall Street über die Shopping-Laune, die US-Verbraucher derzeit im Weihnachtsgeschäft zeigten.