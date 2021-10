Börse in Frankfrut : Dax kaum verändert - Inflationsthema bremst

Börse in Frankfrut

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat auch am Mittwoch vor sich hin gedümpelt. Der deutsche Leitindex schwankte leicht um seinen Schlussstand vom Vortag und schloss 0,05 Prozent im Plus bei 15.522,92 Punkten.

Am Vortag hatte sich das Börsenbarometer nach einem kleinen Rücksetzer zu Wochenbeginn erst einmal stabilisiert. Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es zur Wochenmitte um 0,14 Prozent auf 34.540,48 Punkte nach unten.

„Der Dax kann sich nur sehr schwer von der Kursmarke bei 15.500 Punkten lösen. Zu viele Verkaufsargumente diktieren derzeit den Handelsverlauf“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Vor allem das Inflationsthema bremse, denn die Teuerung scheine sich vehementer als erwartet in Europa auszubreiten. Im September zogen angesichts hoher Energiekosten und Engpässe im internationalen Warenhandel hierzulande die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, so kräftig an wie seit 1974 nicht mehr.