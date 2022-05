Börse in Frankfurt : Dax in erster Maiwoche unter Druck

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt der vergangenen zwei Handelstage fortgesetzt. Mit einem Abschlag von 1,64 Prozent auf 13.674,29 Punkte ging der Leitindex aus dem Handel. In der ersten Maiwoche hat er damit drei Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rutschte am Freitag um 2,07 Prozent auf 28.765,55 Punkte ab. Europaweit sah es ebenfalls trüb aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,82 Prozent auf 3629,17 Punkte, auch in Paris und London wurden Verluste verbucht. In den USA gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,5 Prozent nach und auch die Nasdaq-Indizes drehten zuletzt in die Verlustzone.