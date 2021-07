Börse in Frankfurt : Dax im Plus - US-Jobbericht liefert keinen frischen Schwung

Frankfurt/Main Der US-Arbeitsmarktbericht hat bei Anlegern am deutschen Aktienmarkt heute für Zuversicht gesorgt. Für frischen Schwung konnten die Daten aber nicht sorgen.

Der US-Arbeitsmarkt erhole sich zwar kräftig, akuter Handlungsdruck für die US-Notenbank Fed, von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik abzuweichen, bestehe aber noch nicht, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Denn es fehlten weiterhin viele Millionen Arbeitsplätze. Zudem stiegen die Stundenlöhne in den USA im Juni wie erwartet. Auch hier gab es also keine negative Überraschung. Wäre der Lohndruck hoch gewesen, dann hätte das die mittlerweile abgeebbten Inflationssorgen von Investoren wieder nähren können.

An der Dax-Spitze setzten die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero ihre Erholung nach einer optimistischen Studie der US-Bank JPMorgan mit einem Plus von 1,72 Prozent fort. Am Index-Ende verloren die Anteilsscheine des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) nach Nachrichten zur alljährlichen Diskussion über die Vergütungssätze im staatlichen Gesundheitssystem in den USA 1,70 Prozent.