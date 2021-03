Börse in Frankfurt : Dax im Plus - Stimmung trotz Lockdown-Sorgen gut

Dax im Plus - Stimmung trotz Lockdown-Sorgen gut

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Dax-Rekordjagd ist vorst gestoppt. Der deutsche Leitindex fällt im Sog der US-Börsen, doch größere Schwankungen sind an diesem Freitag möglich.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist zum Start der neuen Woche positiv geblieben.

Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland ließen es die Anleger nach den jüngsten Rekorden am Morgen zwar erst etwas ruhiger angehen. Dank erneut sehr fester Autowerte schaffte es der Dax aber, den schwachen Start aufzuholen. Am späten Vormittag legte er um 0,20 Prozent auf 14 650,32 Punkte zu.