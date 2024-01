Börse in Frankfurt Dax im Plus dank Erholung an den US-Börsen

Frankfurt/Main · Erholungsgewinne an der Wall Street haben am Donnerstag dem Dax Aufwärtsimpulse geliefert. Nachdem zuvor weder das Protokoll der US-Notenbank vom Mittwochabend noch heimische Inflationsdaten den Anlegern Anlässe zu Aktienkäufen lieferten, drehte sich das Blatt am späteren Nachmittag.

04.01.2024 , 18:09 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der Dax stieg letztlich um 0,48 Prozent auf 16.617,29 Punkte. Auch europaweit legten die großen Börsen überwiegend zu. Der MDax gab hingegen um 0,54 Prozent auf 26.109,36 Zähler nach. Den Index der mittelgroßen Werte belasteten vor allem die kräftigen Verluste der Evotec-Aktien, aber auch die von Puma und Aixtron. © dpa-infocom, dpa:240104-99-487772/6

(dpa)