Börse in Frankfurt : Dax im Plus - BMW enttäuscht und Infineon überzeugt

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwoch bis zum Nachmittag leicht zugelegt. Nach anfänglichen Verlusten drehte der deutsche Leitindex ins Plus, das zuletzt 0,38 Prozent betrug auf einen Stand von 13.500,97 Punkten.

Spannungen zwischen China, den USA und Taiwan

Vonovia-Papiere verteuerten sich

Die Papiere von Vonovia verteuerten sich hingegen um 1,6 Prozent. Anleger zeigten sich erfreut darüber, dass die Immobiliengruppe in den kommenden Jahren milliardenschwere Verkäufe tätigen dürfte. Infineon will derweil im laufenden Geschäftsjahr profitabler sein, was Anleger mit einem Kursplus von 2,7 Prozent quittierten.

In der zweiten Reihe stieg die Commerzbank um 1,3 Prozent. Händler und Analysten lobten die Geschäftszahlen der Bank, die zudem im Jahr 2024 rentabler werden will. Die Aktien von Delivery Hero zogen um 4,4 Prozent an, nachdem der Kontrahent Just Eat Takeaway die Jahresziele bekräftigt hatte. Dessen Aktien gewannen 5 Prozent. Sixt verteuerten sich um 4,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank für die Anteile des Autovermieters.