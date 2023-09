Börse in Frankfurt Dax im Minus - Von US-Inflation unbeeindruckt

Gitzel wie auch andere Experten gehen nun verstärkt davon aus, dass die Fed in der kommenden Woche eine Zinspause einlegt. Laut der ING Bank ist damit aber noch nicht vom Tisch, dass die Währungshüter in naher Zukunft vielleicht noch eine letzte Zinserhöhung in Erwägung ziehen. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt es strittig, ob sie am Donnerstag das Zinsniveau weiter anhebt oder nicht.