Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Moderate Gewinnmitnahmen nach jüngster Rally

Frankfurt/Main Nach der Erholungsrally im November haben Anleger am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 13.153,22 Punkte nach.

Dagegen stieg die T-Aktie um 0,5 Prozent. Der Bonner Telekomkonzern hob seine Ziele nach einer guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten deutlich an. Trotz der Corona-Pandemie wurde auch der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA nochmals optimistischer für das Gesamtjahr, was den Papieren ein Plus von 1,7 Prozent bescherte.