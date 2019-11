Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Handelspolitik sorgt für Dämpfer

Frankfurt/Main Der Dax hat im frühen Handel einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder abgegeben. Zuletzt verlor der Leitindex 0,30 Prozent auf 13.243,10 Punkte.

Die Anleger verarbeiten an diesem Mittwoch erneut eine Menge an Quartalszahlen, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Deutsche Wohnen gewannen 2,7 Prozent, was aber weniger an den Geschäftszahlen als an der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms lag.