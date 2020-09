Börse in Frankfurt : Dax im frühen Handel leicht im Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am letzten Handelstag der Woche keine klare Richtung gefunden.

Die Pandemie dürfte die Perspektiven für die Wirtschaft eintrüben. „Über alle Branchen hinweg werden weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt“, merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an. Auch das Thema Insolvenzen solle man nicht aus den Augen verlieren. An der Börse überwögen gegenwärtig wieder die Risiken.